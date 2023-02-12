Lüks hayat, şatafatlı paylaşımlar... 70 kişiye mezar olan apartman! Şehirde 12 bina yıkıldı 4'ü onlara ait... Bir de o yarışmaya katılmış!

Adana'daki Yurt Mahallesi'nde bulunan Zeray Apartmanı 14 kat ve 28 daireden oluşuyor. 100 kişinin oturduğu apartman çöktü. Şirket sahipleri kayıplara karışmıştı. Adana'da yıkılan 12 binanın 4'ünü Alpargün İnşaat'ın yaptığı belirlendi. 'Evleri yaparken her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık' demişti!

'ONLARIN YAPTIĞI BİNALAR YA YIKILDI YA DA AĞIR HASARLI'

Alpargün tarafından yapılan binalarda ailesini kaybeden S.B isimli depremzede 'Burada bu firmanın inşa ettiği apartmanlar ya yıkıldı ya da ağır hasarlı, birazcık inşaat işinden anlayan birisi ne kadar kötü malzeme kullandıklarını anlar' dedi.

PARALARINI TRANSFER ETMEYE ÇALIŞMIŞ! DAİRE ALACAKTI...

Öte yandan Hasan Alpargün'ün 990 bin dolar ve 890 bin Euro'yu banka hesabından transfer etmeye çalıştığı bu parayla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da daire satın almak üzere olduğu da ortaya çıktı. Hasan Alpargün'ün oğlu Hasan Can Alpargün kendisini 'Sıra dışı bir mimar' diye tanıttığı ve 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Alpargün'ün o yarışmada da küstah tavırlarıyla tepki çektiği belirlendi.



