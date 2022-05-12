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Luna coin neden düşüyor? Luna coin nedir? Luna coin kaç TL oldu?

12.05.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Luna coin gündemde yer alıyor. En büyük sabit coinlerden birisi olan Luna Coin de kripto para piyasasındaki sorundan etkilendi. TerraUSD (UST) sabaha karşı 3.30 civarında Bitcoin 30.000 doların altını gördü. TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon Luna Foundation Guard sabit coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için 750 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi, ancak beklenen olmadı ve bir yükseliş yaşanmadı. Peki, Luna coin nedir, neden düşüyor? İşte detaylar!

Luna coin neden düşüyor? Luna coin nedir? Luna coin kaç TL oldu?

Kripto para piyasasındaki sorun devam ediyor.
Bitcoin 30 bin doların altına gerilerken değeri 1 dolar civarında sabit durması gereken TerraUSD (UST) 0.68 dolara kadar geriledi. Terra ağının yaratıcısı Do Kwon ise UST'nin değerini yeniden 1 dolara çıkarmak için borsalara 750 milyon dolar değerinde Bitcoin verip UST aldıklarını duyursa da UST ancak 0.92 dolara kadar çıkabildi. Bu da Terra ağının kripto parası LUNA’nın gün içinde yüzde 60’a kadar düşmesine neden oldu. İşte Luna coine ne olduğunun cevabı...

LUNA COİN NEDİR?

Güney Koreli firma Terraform Labs, 2018 yılında şirketin CEO'su olan Daniel Shin ve Kwon tarafından kuruldu.

Luna coin, Tendermint ile oluşturulmuş bir Proof of Stake (PoS) blok zinciri altyapısı üzerinde çalışan algoritmik bir stablecoin platformudur. LUNA, Terra platformunun tokenidir ve fiyat istikrarı mekanizması olarak stabilcoinlerin (TerraSDR'ler ) ihracında ve ayrıca stake etme ve ağ yönetişimi için kullanılır.

TerraSDR'lerin değerini ilgili sabitlenmiş para birimleriyle dengelemek için, kullanıcılar LUNA jetonlarını TerraSDR'ler karşılığında kullanabilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Terra'nın kararlılık mekanizması , kullanıcıların arbitraj faaliyetlerine bağlıdır. Örneğin, TerraKRW (Kore Wonuna sabitlenmiş TerraSDR) fiyatı, ikincil piyasalarda Kore Wonu karşısında 0.95:1.00'e düştüğünde, kullanıcılar borsalarda 95 KRW ile 100 TerraKRW satın alabilir ve bu jetonları Terra platformunda LUNA için kullanabilirler. 100 KRW değerinde jeton . 1 TerraKRW'nin fiyatı 1 KRW'nin üzerine çıkarsa, kullanıcılar Terra platformunda TerraKRW satın alabilir ve kar için borsalarda satabilir.

LUNA COİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?

Luna coin sabah saatlerinde 1 doların altına kadar gerilemesinin ardından tepki alımları ile yeniden 4 doların üzerine kadar tırmanan Luna coin yeniden sert bir düşüş yaşadı ve 0,13 dolar seviyesine kadar gerildi. 10. 05. 2022 tarihinde 30 dolar seviyesinde olan Luna coin 1 doların altına gerilemesi ile yatırımcısını oldukça üzmüştü. Son 24 saat içerisinde en yüksek gördüğü işlem değeri 7,78 dolar seviyesi olan Luna coin'in en düşük gördüğü seviye ise 0,12 dolar seviyesini gördü. Luna coin yaşadığı bu sert düşüşle son 24 saat içerisinde %97'in üzerinde bir değişim yaşadı. 1 Luna'nın TL cinsinden değeri ise an itibariyle 2,01 TL olarak biliniyor.

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