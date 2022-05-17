Maaşına zam bekleyenler dikkat! Bakan Bilgin 'bu ay sonu' diyerek açıkladı

Milyonlarca çalışanın beklediği 3600 ek gösterge için son dakika gelişmeleri araştırılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız" dedi.

MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Bakan Bilgin, "Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz. Burada uygulamaya soktuğumuz proje istihdam garantili olacak. Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde istihdam projeleri başlatacağız" dedi.

"Bu programlarla Sanayinin istihdam kabiliyetini çoğaltacağız. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız, çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Bilgin 3600 ek gösterge bekleyen milyonlarca çalışan içinse şu sözleri söyledi:

"Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız."

