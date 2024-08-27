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  4. Maaşını 20 gün geç alınca dava etti: Kıdem tazminatına kadar aldı

Maaşını 20 gün geç alınca dava etti: Kıdem tazminatına kadar aldı

27.08.2024 12:08
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Ankara'da bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışan bir kişi maaşının 20 gün geç yatırılması nedneiyle Yargıtay'a başvurdu. Maaşının geç yatması sebebiyle istifa da eden kişi hakkında Yargıtay, iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine ve kıdem tazminatı alabileceğine karar verdi.

Maaşını 20 gün geç alınca dava etti: Kıdem tazminatına kadar aldı

Ankara'da bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışan kişi 2019 yılında maaşının 20 günden fazla geç yatırılması nedeniyle istifa etti. İşten ayrılan kişi, iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek; kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacaklarının faizi ile ödenmesi için iş yerine dava açtı.

İlk derece mahkemesi, davacının daha önceki aylara ilişkin ücretlerinin ayın başında ödendiğini ancak nisan ayı ücretinin sözleşmesinin feshinden 5 gün sonra 28 Mayıs 2019'da ödendiğini ve dolayısıyla kanunda öngörülen 20 günlük süreden sonra ödenmesi nedeniyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı yönünde karar verdi.

BİR KERE GECİKMİŞ OLMASI KARARI DEĞİŞTİRMEDİ

Davalı işveren ise kararı istinaf etti ve ücretin sadece bir kereye mahsus olarak gecikmiş olmasının haklı fesih sebebi sayılamayacağını savundu. Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde buldu ve davalı işverenin istinaf başvurusunu reddetti. Bunun üzerine işveren kararı temyiz etti. Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, işçinin ücretinin bir kereye mahsus dahi olsa gecikmesinin, işçi açısından haklı fesih sebebi sayılacağına hükmederek kararı onadı.

Kaynak: DHA Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay maaş işveren
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