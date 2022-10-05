Maaşlar artacak milyonlarca emeklinin yüzü gülecek! Bakan Bilgin ilk sinyali verdi...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren haber geldi. Bakan Bilgin, esnafın emeklilik prim gün sayısıyla ilgili çözüm sinyalinden bahsetti. Burada, esnaf için hem prim gün sayısının işçi statüsüyle eşitlenmesi, hem de primlere devlet desteği sağlanması önerisi yapıldı. Prim gün sayısıyla ilgili talebi gerçekleştirilirse Bağ-Kur emeklilerinin aylığı yükselecek.

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Prim gün sayısı açıklamasında bulunan Bakan Bilgin, "Bu ciddi bir sorundur, bunu eşitlememiz lazım.

Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekli olanlar arasındaki farklılaşmayı, emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım" dedi.

Esnafın prim ödemelerinde taban-tavan farkının 14 bin TL'ye kadar yükselebildiği ve bu nedenle esnaf primlerinin asgari düzeyde yatırıldığı, asgari primlerle emekli olan esnafın en fazla 3 bin 500 TL emekli aylığı alabildiği söylenirken, primlere devlet desteği sağlanması gerektiğinin de altı çizildi.

Esnaf temsilcileri, özel sigortaya göre yüzde 30'a kadar devlet desteği verildiğini belirtti. Benzen bir formülle primlerin devlet tarafından desteklenebileceğini, böylece esnaf emekli aylıklarının yükselebileceği işaret edildi.



