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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

30.04.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma döneminde market, bakkal, fırın, kasap, manav gibi işletmelerin de çalışma saatleri yeniden düzenlendi. 29 Nisan’dan başlayıp 17 Mayıs’a kadar sürecek olan 19 günlük tam kapanma döneminde marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti.

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

Pazar günü kapalı olacak olan market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi işletmeler, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü belli bir saatte açılıp, akşam belli bir saate kadar hizmet verecek. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre marketler, pazar günü kapalı olacak.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede bakkalların, fırınların ve marketlerin çalışma saatleri paylaşıldı. Bakkalların, fırınların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Zincir marketlerin de çalışma saatleri yeniden düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a dek devam edecek olan tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler şu şekilde şöyle;

Yapılan son kabine toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a devam edecek. Bu kararın arkasından marketlerin çalışma saatleri ile ilgili de değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler dışında) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Pazar günleri de zincir marketler de dâhil olmak üzere her yer kapalı olacak.

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatlerii

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. 17:00’ye kadar hizmet vermeyi sürdürecek. Aynı saatlerde market, bakkal, kasap, manav, tatlıcılar, kuruyemişçi ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
tam kapanma
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