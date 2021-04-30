Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

Pazar günü kapalı olacak olan market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi işletmeler, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü belli bir saatte açılıp, akşam belli bir saate kadar hizmet verecek. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre marketler, pazar günü kapalı olacak.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede bakkalların, fırınların ve marketlerin çalışma saatleri paylaşıldı. Bakkalların, fırınların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Zincir marketlerin de çalışma saatleri yeniden düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a dek devam edecek olan tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler şu şekilde şöyle;

Yapılan son kabine toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a devam edecek. Bu kararın arkasından marketlerin çalışma saatleri ile ilgili de değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler dışında) belli saatlerde açık olacak.