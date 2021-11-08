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Marketler zinciri Türk devi, Ay-Mar'ın 25 mağazasını devralıyor

08.11.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perakende sektörünün öncülerinden olan Migros, KAP'a yaptığı açıklamada market zinciri Ay-Mar'ın Trabzon ve Giresun'da işletilen mağazalarını devralacağını duyurdu.

Marketler zinciri Türk devi, Ay-Mar'ın 25 mağazasını devralıyor

Migros, market zinciri Ay-Mar'ın Trabzon ve Giresun'da işletilen mağazalarını devralıyor.

Migros'tan KAP'A yapılan açıklamada, söz konusu devrin Trabzon ve Giresun'daki 25 mağazayı kapsadığı bildirildi. Açıklamaya göre; söz konusu 25 mağazanın kiracılık hakları ve kira sözleşmelerini sabit kıymetleri ile birlikte devralmak için sözleşme imzalandı.

Migros'un açıklamasında, devir işleminin gerçekleşmesi için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı belirtildi.

Migrostan KAP'a yapıla açıklama şöyle;

Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda; Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi ("satıcı") tarafından Trabzon ve Giresun illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirketimize devri hususunda Şirketimiz ile satıcı arasında devir sözleşmesi imzalanmıştır. Devre konu 25 mağaza içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir.

Söz konusu devir işlemine ilişkin izin alınması için 8 Kasım 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Devir işlemleri, Rekabet Kurulu'nun izin kararı sonrasında gerçekleştirilecektir.

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