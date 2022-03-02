Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Mart ayı kira artış oranının açıklanacağı tarih merak ediliyor. 2022 yılı Mart ayı kira artış oranı Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında belli olacak. Daha önce açıklanan TÜFE rakamına göre Şubat ayı kira artış oranı 22,58 olmuştu. Peki Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı?

2022 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Mart ayı kira artış oranı 3 Mart 2022 Perşembe gününde açıklanacak. Enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından yayımlanmasının sonrasında kiralara yapılacak olan zam oranı da netleşecek.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2022 yılında Şubat ayı kira artış oranı Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olmuştu. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10:00’da açıklanmıştı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşmişti.

Yapılan açıklamlara göre kira artış oranı %22,58 olmuştu.

