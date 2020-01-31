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MASAK, yasa dışı bahse ve kumara aracılık ettikleri iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

MASAK, yasa dışı bahse ve kumara aracılık ettikleri iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı


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Anahtar Kelimeler:
flaş, inceleme, Kumar, masak, yasa dışı bahis,

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