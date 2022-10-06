Maske için kritik adım atıldı! KYK faizleri, elektrik ve doğal gaz desteği derken bir ceza daha tamamen silinecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni döneme 1 Ekim itibarıyla başlarken Meclis'in yeniden açılmasıyla yeni torba yasa teklifi de tekrar gündeme geldi. Torba yasa teklifinde nelerin olacağı merakla araştırılırken son anda teklife eklenen maddelerle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bilindiği üzere koronavirüs salgını döneminde maske takmayanlara para cezaları verilmişti. Uzun süre tartışılan cezalarla ilgili kritik bir adım geldi. İşte KYK faizleri, elektrik ve doğal gaz desteğinin yanı sıra torba yasa teklifinde yer alacak o madde...

MASKE TAKMAMA CEZASI

NTV'nin haberine göre, 52 maddelik torba kanun teklifi yarın Meclis'e gelecek. Torba kanun teklifine son anda eklenen önemli maddeler konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre teklif doğrultusunda koronavirüs salgını döneminde maske takmayanlara verilen cezalar da silinecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Öte yandan kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu konuşuluyor.

KYK FAİZLERİ, ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Ayrıca yeni torba kanun teklifinde KYK faizlerinin silinmesi, elektrik ve doğal gaz desteği de yer alacak. Bir diğer konu ise ihracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçlarının silinmesinin de torba yasa teklifinde olması.

