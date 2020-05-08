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Maskeler bugün satışa çıktı! İşte fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2020 11:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından açıkladığı maske satışı bugün itibarıyla başladı. Ticaret Bakanlığı satışın detaylarını dün duyurmuş ve tavan fiyat '1 lira' olarak belirlenmişti. İşte uygulamanın detayları...

Maskeler bugün satışa çıktı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maskelerin perakende noktalarında satışının mümkün hale gelmişti.

Bugün cerrahi maskeler İstanbul'da satışa çıktı. Akabinde diğer şehirlerde de satışına başlanıyor. Dün konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar “fahiş fiyat” olarak değerlendirilecektir" denildi.

TAVAN FİYAT 1 TL

Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının yapılabilineceği belirtilen açıklamada, "Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 Türk lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'KİMİN VİRÜS TAŞIDIĞINI BİLEMEZSİNİZ'

Satış başlamadan önce dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da maskenin koronavirüsle mücadeledeki önemine dikkat çekti. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Maske yokki alalım.Hangi eczaneye sorsan ana depoda yok deniyor.
Millet maske takmayı bıraktıktan sonra mı serbest ediyorsunuz...
14 kuruşluk maske oldu 1 lira, Devlet eli ile faiş fiyat uygulaması resmen onaylandı. Vay be
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