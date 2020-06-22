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MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

Yükleme yaptığınız tutar kadar harcama yapabileceğiniz ve nakit çekebileceğiniz üstelik yaptığınız harcamalarda puan kazanabileceğiniz bir kart var desek?

MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!

Banka müşterisi olmasanız da ister kendiniz ister çocuğunuz için Maximum Mobil’den kolayca MaxiPara Kart alın, yüklediğiniz kadar harcayın.

Bütçenizin değerini bilen MaxiPara Kart ile yükleme yaptığınız tutar kadar harcama yapabilirsiniz. Banka müşterisi olmasanız da MaxiPara Kart’ınızı Maximum Mobil uygulamasını indirerek anında alabilir, dilerseniz hemen internet alışverişlerinde, dilerseniz mağazada nakit yerine kullanabilirsiniz. Üstelik size özel MaxiPuan kampanyalarına katılabilir ve yapacağınız alışverişlerden MaxiPuan kazanabilirsiniz.

Kredi kartı geçerli olan her yerde MaxiPara Kart’ınızı kullanabilirsiniz. Internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde de MaxiPara Kart yanınızda. Aylık üyelik ile ödeme yaptığınız, Spotify, Netflix, Puhu TV, Blu TV, gibi kurumlara MaxiPara Kart’ınızı tanımlayabilir, aylık ödeme talimatı ile üyelik masraflarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.
MaxiPara Kart herkes içindir. Kredi kartı özellikleri gösteren ön ödemeli bir kart olduğu için, bana çıkar mı? Fazla harcama yapıp kontrolünü kaybeder miyim? Gibi tüm sorunlarınızı ortadan kaldırıp, güvenli alışveriş yapmanızı sağlar.
Bireysel harcamalarınızda hesabınızı bilmek, kendi limitinizi belirlemek ya da çocuğunuzun güvenle harcama yapmasını sağlamak istiyorsanız MaxiPara Kart tam size göre.

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