FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mazot gübre desteği ödemeleri yapıldı mı? 2022 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Mazot gübre desteği ödemeleri yapıldı mı? 2022 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

03.03.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçilere vefes aldıracak haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından gelmişti. Pakdemirli, tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerin hesaplarına yatıracaklarını belirtmişti. Bilindiği üzere mazot ve gübre desteği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Peki mazot gübre desteği ödemeleri yapıldı mı? İşte mazot gübre desteği ödemeleri hakkında detaylar...

Mazot gübre desteği ödemeleri yapıldı mı? 2022 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Çiftçilere sağlanan mazot gübre desteği ödemelerinde son durum yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere; hububat, gübre, tohum, mazot, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar ödemelerini banka hesapları üzerinden alacak. Mart ayına girilmesiyle mazot gübre desteğinde son durum araştırılır oldu. İşte ayrıntılar...

Mazot gübre desteği ödemeleri yapıldı mı? 2022 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerinde bulunmuştu. Mazot ve gübre desteği ödeme günüyle alakalı henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu açıklamanın ilerleyen tarihlerde yapılması bekleniyor.

ÖDEMELER NASIL SORGULANACAK?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanan vatandaşlar ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için hesaplarını kontrol edebilir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olanlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulamasında bulunabilir. Sorgulama için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapılmalı.

Mazot gübre desteği ödemeleri yapıldı mı? 2022 Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

11 Şubat tarihinde konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 Milyon 514 Bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...
Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacakNe altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak
Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD, Rusya ile ilgili yeni yaptırımları duyurdu

ABD, Rusya ile ilgili yeni yaptırımları duyurdu

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...

Gram altın için flaş tahmin!

Gram altın için flaş tahmin!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den döviz ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den döviz ve enflasyon mesajı

Otomobil satışlarında taht el değiştirdi!

Otomobil satışlarında taht el değiştirdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Faydası zararından çok olabilir!

Faydası zararından çok olabilir!

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç çıkarır...

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç çıkarır...

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

Kalp krizinden sonra cinsel ilişkiye girilir mi?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.