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MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

03.04.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğretmen adayları geçen hafta biten başvuruların ardından şimdi de mülakat yerlerini merak etmeye başladılar. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi nasıl? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Başvuru şartları kabul edilenler sonraki sürece dahil edilecekler. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine dair tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2023 AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Açıklanan takvime göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

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MEB ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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