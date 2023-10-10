Emekli zammı için Mehmet Şimşek'ten açıklama: "Bir ödeme kararlaştırdık" diyerek duyurdu: Memuru, işçisi için de net konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber canlı yayında ekonomiye dair gündemi değerlendiriyor. Bakan Şimşek, algıda ciddi bir iyileşme var diyerek, "Türkiye büyük bir piyasa. Potansiyeli güçlü olan bir ekonomi. Türkiye'ye ilgi büyük" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

EMEKLİYE ZAM MESAJI

Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'YE İLGİ ÇOK BÜYÜK"

Türkiye'ye ilgi çok büyük. 3 gün boyunca aralıksız toplantılar yaptık. Yatırım fonları, yatırım bankaları, altyapı fonları ile bir araya geldik. İlgi çok yoğundu. 85 üzerinden kurum temsilci gönderdi. 100'den fazla yatırımcı ile yoğun temaslarımız oldu.

HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON

Türkiye kişibaşı milli geliri 10 bin doların üzerinde olan yedi ülkeden birisi. Büyük bir piyasa ve ilgi ciddi anlamda büyük. Türkiye'ye karşı algıda da ciddi bir iyileşme var. Bizim programımızın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme. Buna ulaşırken düşük tek haneli enflasyon ve bunu destekleyecek maliye politikası oluşturacağız. Bütüncül bir yaklaşım var.

ENFLASYONDA HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Programı uygulama açısından henüz erken aşamasındayız. Önümüzdeki dönemde fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz Maliye ve para politikasında çok güçlü adımlar attık. Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz. Bundan dolayı sonrasına bakmamız gerekiyor.

"İLK ÜÇ AY ÇOK KONUŞMADAN UYGULAMA YAPTIK"

İlk üç ay çok konuşmadık uygulama yaptık. Para politikasında enflasyonu nasıl çıpalarız diye çalıştık. Parasal ve miktarsal sıkılaşmaya gittik. Seçici kredi sıkılaşmasına da gittik. Bunu destekleyecek gelir politikaları ortaya koyduk. Önden yüklemeli tedbirler aldık. Bütçe açığını düşürmek için adımlar attık.

REFORMLARI BİR TAKVİME BAĞLADIK

Yapısal reformları bir takvime bağladık. Neyi ne zaman yapacağımızı uluslararası normlara uygun davrandık. Bu da güven arttırdı. Ama tabiki biraz zaman alacak bu süreç.

"RÜZGAR KARŞI TARAFIMIZDAN ESİYOR"

Rüzgar arkamızda değil ve karşı tarafımızdan esiyor. Avrupa bölgesinde büyüme yüzde 1'in altında. Dış talep ciddi anlamda zayıf. Küresel talepler de sıkışık. Bu ciddi bir sıkılaşmayı öngörüyor. Dünya piyasalarında faizler yüksek ve yüksek kalacak. Doların güçlenmesi bizim aleyhimize. Euro karşılığı ürün satıyoruz ama hammaddeyi dolarla alıyoruz.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Eğer iyi bir hikayeniz varsa o zaman ilgi oluyor. Biz bu programın erken aşaması hatta geçiş dönemindeyiz. Biz hep şeffaf olduk. Dezenflasyon programa güçlü bir geçiş için bir süre öngörüyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında etkilerini göreceğiz. Bugün aldığımız tedbirler aylar sonra kendisini gösterecek.

"REFORM SÜRECİ ZAMAN ALACAK"

Maliye politikasında atılacak adımlar daha hızlı ama reform süreci zaman alacak. Şu an itibariyle program başladı. Etkisi hissedilecek. Yıllık bazda enflasyon düşüşü önümüzdeki yılın ikinci yarısında olacak. Ama aylık bazda enflasyon kaybı başlayacak.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Bölgedeki bu çatışmanın geçici ve sınırlı olmasını temenni ediyoruz. Küresel ekonomide büyüme en fazla yüzde 3 olarak görülüyor. Bununla uyumlu enerji fiyatları bugünün fiyatları değil. Bu belirsizlik ve çatışmaların geçici olumsuz etkileri olabilir. Ama esas belirleyici olan şey taleptir. Petrol şoku öngörmüyorum. Kalıcı etkisi sınırlı olur. Bu da bir belirsizlik ve olumsuzluk. Biz o nedenle ekonomimizin temelini sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Dış şoklara karşı güçlenmeye çalışıyoruz.

ALTIN VE KKM AÇIKLAMASI

KKM'den aslında tabiri caizse çıkış başladı. MB'nin uygulamaya koyduğu tedbirler var. Rezerv birikimi devam ediyor. Mayıs ayından bu yana rezervlerde ciddi artış var. Dolayısıyla rezerv birikimi önemli, o devam edecek. Piyasa koşulları el verdiği sürece. Burada öyle bir koşullar sağlayacağız ki fon akışı güçlü olacak, dış kaynak güçlü şekilde akacak. Cari açık daralacak, büyümede yeniden dengelenme sürecindeyiz. Büyüme şu ana kadar çok güçlü şekilde iç talep kaynaklı. İhracatı destekleyerek bu dengelemeye çalışıyoruz. İhracat reeskont kredilerini 10 kat artırdık, artırmaya devam edeceğiz. Biz bankacılık sektöründeki ve kamunun kaynaklarını biz ihracat için seferber edeceğiz. Şu an dış talep güçlü değil ama biz bunu önceliklendiriyoruz.

Bu sene altın ithalatı 30 milyar doların üzerinde, bu negatif reel faizlerden kaynaklanıyor. Altına olan talebin düşeceğini öngörüyoruz.

Gabar'daki petrol günlük yüzde 10'unu karşılayacak. Sakarya'daki doğal gaz üretimi başladı. Petrol doğal gaz üretimiyle bu alanda dışa bağımlılığımız azalacak.



