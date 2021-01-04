Memur maaşı zam tablosu 2021... Hangi memur ne kadar zam aldı? 2021 uzmanlık ve derecelerine göre memur zammı karşılaştırmalı listesi!

Son dakika 2021 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca kişinin Ocak ve Temmuz ayları içinde alacağı maaş zammı belli oldu. Memurların ve emeklilerin 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşlarına yüzde 7.36, oranında zam geldi. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira olurken, en düşük memur maaşı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. 2021 memur maaşı zam tablosunda üniversite mezunu olan bir memurun maaşı 4 bin 866 lira olurken, yine karşılaştırmalı 2021 memur zammı tablosunda öğretmenin aylığı ise 6 bin 74 lira oldu. Memur maaşı Ocak zammı 2021 tablosunda yer alan bir diğer meslek ise sayıca çok fazla çalışanı bulunan polislik mesleği oldu. Bir polis memurunun 2021 Ocak ayı zamı maaşı 6 bin 883 lira hesaplanırken, 2021 zammı yüzde 7,36 miktarı ile uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira hesaplandı. İşte son dakika memur maaş zammı tablosu ve detaylar...

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, aile yardımı ödeneği de eklendiğinde 4 bin 500 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye istinaden, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar açıklandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)