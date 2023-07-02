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MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023: Temmuz memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Meclis'e geliyor!

02.07.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı ile ilgili aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranı sonrası memur zammının ne kadar olacağı merak edildi. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Kullanıcılar "memur ve emekli zammı2023 son dakika ?"ekranını sorguluyor. Peki, 2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023: Temmuz memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Meclis'e geliyor!

En düşük memur maaşı tutarının ne kadar olacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Kurban Bayramı sonrası TÜİK tarafından yayımlanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olacak. Öte yandan maaş teklifi de Meclis'e geliyor.
İşte yapılması planlanan zam ile en düşük memur maaşı hakkında bilgiler...
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltileceği öngörülüyor.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2023?

Memur zammı bu ay belli olacak. Belirlenen zam oranına TÜİK tarafından yapılan açıklamalar baz alınarak 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

En düşük memur maaşının 22 bin TL olması bekleniyor. Öte yandan diğer memurlar içinse görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

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MEMUR ZAMMI DÜZENLEMESİ TBMM'YE GELİYOR

Memur zammı düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'imizin takdirine sunacağız" açıklamasının ardından gözler TBMM'ye çevrildi.

Teklifin Meclis'e sunulması sonrası süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak.

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Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

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MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zammı ile ilgili teklif metninin TBMM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor.

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Memur zammı için gözler Meclis'te! Memur zammı için gözler Meclis'te!
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temmuz memur zammı

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