‘Memur maaşları dondurulacak’ iddiası sonrası hesaplandı: Memur zammı daha yeni hesaplara geçmişti! Ocak 2025’te sadece yüzde 6 zam…

Temmuz 2024 için yüzde 19,31 zam alan memurların maaşları hesaplara geçmişti. Yetersiz bulunan memur zammı için ses getiren iddia Financial Times’tan geldi. Buna göre, “Bütçe açığının azaltılması, önümüzdeki yıllarda memur maaşlarının dondurulması gibi bazı sert tedbirleri de içerecektir” denildi. Gazetenin bu iddiası sosyal medyada tartışma yaratırken memurun Ocak 2025 maaş zammı için hesaplar yapıldı.

Bu yıl Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu zammın içinde yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı da yer aldı. Geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için memurun maaş zammı enflasyonun 11,68 puan üzerinde gerçekleşti. Ancak, 2023’te ve bu yılın Ocak ayında enflasyonun üzerinde olan maaş zamları Temmuz ayında enflasyonun altında kalmaya başladı. Ocak - Haziran döneminde tüketici enflasyonu yüzde 24,73 olurken memur maaş zammı yüzde 19,31 oldu. Maaş zammı enflasyonun 5,42 puan altında kaldı.

OCAK AYINDA DA DURUM DEĞİŞMEYECEK

Habertürk’teki habere göre, Temmuz ayında yapılan maaş zammının içinde yüzde 10 toplu sözleşme zammı da bulunuyor. 2025 yılında ise ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

2024 yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yüzde 38, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise yüzde 43,52 bekleniyor. Bu tahminlere göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon sırasıyla yüzde 10,64 veya yüzde 15,06 olacak.

MEMUR ENFLASYON FARKI OCAK’TA NE OLACAK?

Enflasyon farkı ise sırasıyla yüzde 0,58 veya yüzde 4,60 düzeyinde kalacak. Enflasyon farkının üzerine yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulandığında memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre yüzde 6,62, anketteki enflasyon tahminine göre ise yüzde 10,88 olacak.

Her durumda memur maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı enflasyonun en az 4 puan altında kalacak. Yıl sonu enflasyon oranı Merkez Bankası’nın tahmininin üzerine çıktıkça memurlar aleyhine fark daha da artacak.