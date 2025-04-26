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Memur olmak isteyenlere kötü haber, AK Parti Meclis'e sundu! Yaş sınırlaması, yarışma sınavı, 3 yıl detayı...

AK Parti, TBMM Başkanlığı'na 19 maddelik yasa teklifini sundu. Buna göre, kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavı sonucunda yapılacak ayrıca meslek alımında 35 yaş sınırı da aranacak.

Memur olmak isteyenlere kötü haber, AK Parti Meclis'e sundu! Yaş sınırlaması, yarışma sınavı, 3 yıl detayı...
Ezgi Sivritepe

AK Parti, 19 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Yasa teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bazı KHK ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde "yasa ile düzenleme yapılması gerekir" diyerek iptal ettiği maddeler ile ilgili düzenleme yapacak.
Memur alımlarından, uyuşmazlık mahkemelerine kadar birçok detayın bulunduğu yasa teklifinde en çok dikkat çeken kısım isim kamu personeli alımındaki yaş sınırlaması oldu.

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YARIŞMA SINAVI OLACAK!

Sabah'ın haberine göre, 19 maddelik yasa teklifinde, Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

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ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNDEN SEÇİLECEK

Yasa teklifinde uyuşmazlık mahkemesinin başkanının seçilmesine yönelik de bir düzenleme yapılması öngörüldü. Buna göre, Uyuşmazlık mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

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3 YIL BOYUNCA GÖREV ALAMAYACAKLAR

Memuriyetten ayrılan vergi incelemesi personeli için ise yeni bir düzenlemenin kapısı aralandı. Görevinden ayrılan personel 3 yıl boyunca inceleme yaptığı mükelleflerin doğrudan veya dolaylı ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda görev almasına izin verilmeyecek. Yasa teklifinin geçerli olması kapsamında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyecek.

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TRT DÜZENLEMESİ

TRT Yönetim Kurulu, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilecek. Kurumun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri yönetmelikle düzenlenecek. Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

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memur alımı ak parti anayasa mahkemesi trt
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