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MEMUR TOPLU SÖZLEŞMESİ SON DURUM: Emekli ve memur toplu sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Gözler Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

07.08.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur toplu sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere kamu çalışanları ve emeklilerine yönelik kritik toplantı 1 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Şimdi gözler Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Peki, emekli ve memur toplu sözleşmesi ne zaman imzalanacak? İşte 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü itibarıyla Emekli ve memur toplu sözleşmesinde son durum...

MEMUR TOPLU SÖZLEŞMESİ SON DURUM: Emekli ve memur toplu sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Gözler Kabine Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Memur zammı ve memur toplu sözleşmesi son dakika gelişmeleri Kabine Toplantısı nedeniyle 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Ağustos'taki görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Eğitim, sağlık, adalet gibi diğer kamusal alanlardaki çalışan sayımızı sürekli artırdık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" ifadelerini kullanmıştı. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda ise memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci ve tahıl anlaşması gibi konuların ele alınması bekleniyor. Emekli ve memur toplu sözleşmesi ne zaman imzalanacağı merak konusu oldu. Emekli ve memur toplu sözleşmesi ile ilgili detaylar haberimizde...

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MEMUR TOPLU SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Memur toplu sözleşmesi için görüşmeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Ağustos'ta toplantıya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamu çalışanlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada halihazırda çalışan ve emekli olan 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-25 yıllarını kapsayacak maaşları ile sosyal haklarını kamu görevlileri konfederasyonumuz ve 11 hizmet kurulunda kurulu sendikalarımızla yürüteceğimiz müzakerelerin yer alacağı 7. dönem kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerini başlıyorum. Müzakerelerin hayırlara vesile olmasını değerlendiriyorum."

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Bakan Işıkhan; açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden biri olan kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarıyla yapacağımız ‘7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmeleri’ çalışmalarımızın sonucunda mutabakata vararak toplu sözleşmemizi inşallah hayırla ve uzlaşma içinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz”

Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak. 21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ DE TOPLU SÖZLEŞME

1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTI TAKVİMİ 2023

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi

15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci

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memur toplu sözleşme

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