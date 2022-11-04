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Memur ve emekli için yeni maaş hesabı! Rakamı duyanlar inanamadı: Ek gösterge ile 13 bin liraya dayanacak…

04.11.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli milyonlarca kişi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile Ocak 2023’te alacakları zamlı maaş için hesap yapmaya başladı. Veri sonrası 4 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kurlu emekliler yüzde 10,84, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,84’lük zammı şimdiden cebine koydu. Bu hesaplara göre 2023’te zammın yüzde 40 olması durumunda en düşük memur maaşının 12 bin 747 liraya ulaşması bekleniyor. En düşük emekli maaşı ise 5 bin liraya yaklaşacak.

Memur ve emekli için yeni maaş hesabı! Rakamı duyanlar inanamadı: Ek gösterge ile 13 bin liraya dayanacak…

Ocak 2023 için SGK, Bağ-Kur ve emekli sandığı mensubu emekliler ile memur maaş zamları için belirleyici olan enflasyon rakamları dün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayında enflasyonun yıllık yüzde 85,51’e yükseldiğini açıklarken, aylık artış oranı ise yüzde 3,54 oldu. Enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilerin alacağı 4 aylık zam oranı netleşti. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 10,84 artışı garantiledi. Enflasyon farkı dâhil 4 aylık memur zammı 11,84 olacak.

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MEMUR VE EMEKLİ OCAK 2023’TE NE KADAR ZAM ALACAK?

Yeni yılda enflasyon farkının yanında memur ve memur emeklilerinin maaşı ek göstergeye bağlı olarak da artacak. Yüzde 40'lık zam durumunda en düşük emekli aylığı 4 bin 900 liraya, en düşük memur maaşı da 12 bin 747 liraya çıkacak. Temmuz ayında yüzde 42,35 açıklanan emekli zammı yılbaşında yeniden belirlenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak’ta, Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

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Sabah’ta yer alan haberde, ikinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında enflasyon yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının üzerinde çıkması ile memur ve memur emeklisine şimdiden fark oluştu. Geride kalan 2 ayda (kasım, aralık) enflasyon aylık yüzde 3 seviyesinde artarsa 1 Ocak 2023'te emeklilere yüzde 17 zam yapılacak. Ek düzenleme ile daha yukarı, yüzde 30-40 seviyelerine çıkarılabilecek.

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KESİN ORAN 3 OCAK’TA NETLEŞECEK

2022 yılının ikinci yarısında enflasyon farkı oluşabilmesi için kümülatif enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,37, Ağustos ayında yüzde 1,46, Eylül’de 3,08, Ekim’de de 3,54 çıktı. Buna göre 4 aydaki kümülatif enflasyon yüzde 7'yi geçti. 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84 olacak. Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 olacak. Zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek.

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EK GÖSTERGE EKLENECEK

Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek. En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira üzerinden yüzde 30'luk artış olursa 4 bin 550 lira, yüzde 35'lik artış olursa 4 bin 725 lira, yüzde 40'lık artış olursa 4 bin 900 lira olacak. En düşük memur maaşı 9 bin 105 lira olup yüzde 30'luk artış olursa 11 bin 837 lira, yüzde 40'lık bir artış olursa 12 bin 747 liraya çıkacak.

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HEM AYLIK HEM İKRAMİYE ARTIYOR

Memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki bin 391 liralık artış 2 bin 500 lirayı geçecek. Bu yıl için yapılan hesaplamaya göre ek göstergesi 2600'e çıkan 30 yıllık memur emekli aylığı 1234- 1391 lira arasında, ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin lira arasında artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
memur ve emekli zammı

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