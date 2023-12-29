Memur ve emekli zammında geri sayım başladı, işte masadaki oran

En düşük memur maaşı ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı için refah payı hariç rakamlar 3 Ocak 2024’te netleşecek. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olurken, 6 aylık memur enflasyon farkı için hesap yapıldı. Yeni asgari ücretin açıklamasının ardından şimdi de gözler memur ve emekli zammına çevrildi.

MASADAKİ ZAM ORANI NE?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 65 düzeyinde gerçekleşmesi halinde, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 36’nın üzerinde, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 50’ye yaklaşan oranda zam yapılması öngörülüyor.







