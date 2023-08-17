MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI 2023: Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta? Memur zam teklifi ne kadar, yüzde kaç?

Toplu sözleşme toplantısı ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Hükümet tarafından 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklifinde bulunmasına Memur-Sen'den tepki gelmişti. Memur-Sen 2 yıl için yüzde 110 zam talep ederken, taraflar bugün yeniden bir araya gelecek. Birçok kişi internette "17 Ağustos 2023 toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli memur ve memurları ilgilendiren kritik toplu sözleşme toplantısı hakkında detaylar...

3. TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak.

MEMUR ZAM TEKLİFİ NE KADAR, KAÇ TL?

Memur zam teklifi hakkında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Enflasyon tahminlerini de dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42’yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci 6 aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54’ün üzerinde olacaktır."

EMEKLİ MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.



