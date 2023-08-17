FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI 2023: Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta? Memur zam teklifi ne kadar, yüzde kaç?

MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI 2023: Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta? Memur zam teklifi ne kadar, yüzde kaç?

17.08.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zam teklifi sonrası toplu sözleşme toplantısı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmesi yapılmış ve 1 Ağustos'ta başlayan süreçte ilk teklif sunulmuştu. Memur-Sen teklifi beğenmedi. Hükümetin, yeni toplantıda zam teklifini revize etmesi bekleniyor. Peki toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta? Memur zam teklifi ne kadar, yüzde kaç? İşte toplu sözleşme toplantısı ile ilgili detaylar!

MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI 2023: Toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta? Memur zam teklifi ne kadar, yüzde kaç?

Toplu sözleşme toplantısı ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Hükümet tarafından 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklifinde bulunmasına Memur-Sen'den tepki gelmişti. Memur-Sen 2 yıl için yüzde 110 zam talep ederken, taraflar bugün yeniden bir araya gelecek. Birçok kişi internette "17 Ağustos 2023 toplu sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli memur ve memurları ilgilendiren kritik toplu sözleşme toplantısı hakkında detaylar...

22

3. TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak.

p

MEMUR ZAM TEKLİFİ NE KADAR, KAÇ TL?

Memur zam teklifi hakkında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Enflasyon tahminlerini de dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42’yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci 6 aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54’ün üzerinde olacaktır."

p9

EMEKLİ MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur zammı ne kadar olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildiMemur zammı ne kadar olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi
Yeni tedbirler yolda! Cumhurbaşkanlığı harekete geçtiYeni tedbirler yolda! Cumhurbaşkanlığı harekete geçti
Piyasaları endişelendiren gelişme! AB ülkesi...Piyasaları endişelendiren gelişme! AB ülkesi...
Anahtar Kelimeler:
Toplu Sözleşme memur zammı memur zam görüşmeleri

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.