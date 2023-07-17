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Memuru, emeklisi… Milyonlar için takvim belli oldu! Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi 24-28 Temmuz’da

17.07.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur zammı oranları netleşerek Resmi Gazete’den duyuruldu. 15 Temmuz’da memur maaşları yüzde 17,55 zamlı olarak ödenirken, yüzde 25 zamlı emekli maaşı ödemeleri de bugün başladı. Memurlar için 8.077 TL'lik seyyanen zam ve maaş farkı ek bordro ile ödenecek. Peki Temmuz 2023 maaş farkı ve seyyanen zam ne zaman yatacak? İşte maaş farkı hesabı ve ödeme takvimi...

Memuru, emeklisi… Milyonlar için takvim belli oldu! Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi 24-28 Temmuz’da

Temmuz zammı sonrası ilk ödeme memur maaşları için oldu. Bugün de yüzde 25 zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı. 'Maaş farkları ne zaman yatacak' son dönemin en çok merak edilen sorusu oldu. Memurlara, Yüzde 17,55 oranındaki artış maaşlara yansıtılırken 8.077 TL'lik seyyanen artış ve 14 günlük maaş farkları ek bordro ile ödenecek. Memur emekli maaşı farkı ise 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde ödenecek.

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EMEKLİ-MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon kamu çalışanı için zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Temmuz ayından geçerli olacak olan yeni artışlarda farklar da yatırılıyor. Hem memur emeklilerine zam farkları hem de memurlar için seyyanen artışlar bu ay içinde hesaplarda olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaş günlerinde yüzde 25 arttırılarak aylıklarını hesaplarında görecek.

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Memurlarda taban maaşın 22 bin liraya çıkartılmasıyla birlikte kamu çalışanlarına yüzde 17,55 enflasyon artışı ve 8.077 TL'lik de seyyanen artış yapılmıştı. Kamu çalışanlarına 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 8 bin 77 lira ilave ödeme yapılacak. Memurlar 15 Temmuz'da aldıkları maaşlarında yüzde 17,55'lik enflasyon artışını gördüler. Bu artış 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için 14 günlük fark da alacaklar.

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SEYYANEN ARTIŞ 15 TEMMUZ İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK

Ancak 8.077 TL'lik seyyanen artış kanunun yayımından sonra yürürlüğe girdiği için 15 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Bu yüzden 8.077 TL'lik seyyanen artışla ilgili bir fark oluşmadığından ilave ödeme olmayacak. Seyyanen artışlar ve fark için memurlara ek bordro çıkartılıp ödemeler Maliyenin sistemine girilerek güncellenecek.

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HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAYACAK

Yapılacak seyyanen ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Seyyanen zam unvan esas alınarak ödenecek, kıdem tazminatı hesabı ile sosyal ödemelerin hesabına dâhil edilmeyecek.

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14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESABI

Örneğin 17,55 zam ile beraber bir polis memuru maaşı seyyanen zam hariç 18 bin 235 TL'den 21 bin 435 liraya yükseldi. Buna göre bu polis memuru için 14 günlük maaş farkı bu tutar esas alınarak hesaba yatırılacak.

SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

"Seyyanen zam ne yatacak, maaş farkı ne zaman ödenecek" soruları merak ediyor. Seyyanen zam ödemelerinin 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor. Memur emeklileri ise yüzde 25'lik zam farklarını yine bu ay içinde alacaklar.

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Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu yüzden Emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

SSK emeklileri ise 17 Temmuz'dan itibaren zamlı olarak maaşlarını almaya başladılar. Ayın 25'ine kadar tüm SSK emeklileri aylıklarını yüzde 25 artmış olarak alacak. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

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İŞTE SSK EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÖDEME TAKVİMİ...

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

Net maaşa yapılacak yüzde 25 artıştan sonra tüm emeklilerde olduğu gibi SSK emeklilerine de yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

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BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bağkur emeklileri ise temmuz ayının 25'i ile 28'i arasında maaş günlerinden yeni aylıklarını yüzde 25 zamlı olarak alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak. (SABAH)


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