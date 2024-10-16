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Merakla bekleniyordu! 5 milyon TL'den fazla borcu olan mükelleflerin yer aldığı 'vergi yüzsüzleri' listesi ilk defa açıklandı

16.10.2024 22:01
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Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan, kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mükelleflerin yer aldığı liste illerin vergi dairelerinde ilan edildi.

Merakla bekleniyordu! 5 milyon TL'den fazla borcu olan mükelleflerin yer aldığı 'vergi yüzsüzleri' listesi ilk defa açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borcu bulunan 57 firma ve şahsın isimlerini ilk kez ilan etti.

5 MİLYON LİRA VE ÜZERİ BORCU OLANLAR İLK DEFA AÇIKLANDI

Hazırlanan listelerde, geçen yıl sonu itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen tarhiyatlar dikkate alındı. Her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı. Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez yayımlandı. Yapılacak açıklamalar, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerine asılacak. GİB de 1-15 Kasım'da söz konusu listeleri internet sitesinde paylaşacak.

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5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:

Vergi Kimlik No: 1400032
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ
Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL
Vergi Kimlik No: 1442232

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN
Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU
Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL
Vergi Kimlik No: 23508****34

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN
Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL
Vergi Kimlik No: 27003****34

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL
Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL
Vergi Kimlik No: 15203****16

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM
Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK
Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL
Vergi Kimlik No: 10609****32

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU
Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL
Vergi Kimlik No: 23404****13

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT
Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ
Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL
Vergi Kimlik No: 21118****23

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ
Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT
Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL
Vergi Kimlik No: 23009****11

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ
Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ
Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL
Vergi Kimlik No: 20908****14

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI
Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL
Vergi Kimlik No: 25608****12

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR
Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET
Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL
Vergi Kimlik No: 18808****21

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ
Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL
Vergi Kimlik No: 15508****11

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN
Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TLBu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi
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