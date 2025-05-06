Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan dezenflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Fatih Karahan, ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesi açıklamalarda bulundu.

Karahan, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu söyledi, "2024 hazirandan bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor. Enflasyon ana eğilimi geriledi" dedi.

Karahan konuşmasında "Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı" ifadelerini de kullandı.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

AA'nın aktardığına göre; Fed'in mayıs ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri de yakından takip edilecek.

Açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller bankanın yol haritasına ilişkin belirsizlikleri artırırken, daralan ABD ekonomisinin faiz indirimlerini destekleyeceğine dair ihtimaller öne çıkmaya devam ediyor ve enflasyonist baskıların indirim ihtimallerini olumsuz etkileyebileceğine dair senaryolar da masada bulunuyor.

Uzmanlar, bir taraftan Fed'in, ülke ekonomisinin zayıflamasıyla yılın ikinci yarısında faizlerde indirime gidebileceğini öngörürken, diğer taraftan stagflasyon endişelerinin faiz indirimlerini sekteye uğratabileceğini tahmin ediyor.

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "İş gücü piyasasındaki zayıflığın Fed, Federal Açık Piyasa Komitesini (FOMC) muhtemelen haziran ayında bir indirim daha yapmaya ikna edeceğini düşünüyoruz. Daha sonra, tarifelerin enflasyonist etkisinin ve daha sıkı sınır güvenliğinin, faiz indirim döngüsünde uzun süreli bir duraklamaya neden olmasını bekliyoruz." dedi.

FOMC'nin mayıs ayı toplantısında politika faizini sabit tutmasının beklendiğini belirten Marey, Powell'ın mayıs ayındaki toplantının canlı bir toplantı olmadığını açıkça belirttiğini ifade etti.

Marey, FOMC'nin faiz indirimi yapmak için acele etmediğini, hükümet politikası ve bunun ekonomi üzerindeki etkisi hakkında daha fazla netlik için sabırla beklediğini aktardı.

Son iki haftada açıklanan ekonomik verilerin de mayıs toplantısının canlı bir toplantı olmasını gerektirecek bir durum oluşturmadığını dile getiren Marey, 1. çeyrekteki negatif büyüme rakamının büyük ölçüde tarife beklentisiyle yapılan ön yüklemeler sonucu ithalatta yaşanan artıştan kaynaklandığını vurguladı.

Marey, "Fed'in mayıs ayından sonraki kararları, tarifelerin olası etkisinden büyük ölçüde etkilenecek. Bu ay Ekonomik Projeksiyonlar Özeti'nde herhangi bir güncelleme olmayacak dolayısıyla haziran ayına kadar beklememiz gerekecek." diye konuştu.

Yakın zamanda ABD'de resesyon olasılığını yüzde 50'nin üzerine çıkarmaya karar verdiklerini belirten Marey, "Beklentimiz, stagflasyon çıkmazının Fed'in faiz indirimi döngüsünde bir duraklamaya yol açması yönünde." ifadesini kullandı.

"FED, KISA VADELİ ENFLASYON ENDİŞELERİNİN HAREKETE GEÇME ALANINI SINIRLAMASI NEDENİYLE, ABD HÜKÜMETİNİN FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRME TALEPLERİNE KULAK ASMIYOR"

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, "Fed, kısa vadeli enflasyon endişelerinin harekete geçme alanını sınırlaması nedeniyle, ABD hükümetinin faiz oranlarını düşürme taleplerine kulak asmıyor. ABD ekonomisi soğuyor ve bu durum yılın ikinci yarısında büyük faiz indirimlerinin önünü açabilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in politika faizini düşürme yönündeki açık baskısına rağmen Fed'in toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini söyleyen Knightley, "Büyüme, enflasyon ve istihdam görünümü şu anda belirsiz. Birinci çeyrekte GSYH azaldı ancak bu durum şirketlerin gümrük vergilerinden kaçınmak için yabancı mal alımlarını öne çekmesiyle ithalattaki artıştan kaynaklandı. Ancak şu anda yurt dışından yapılan sevkiyatların hızla yavaşlamasıyla birlikte yeni mal siparişlerinde ciddi bir düşüş görüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Knightley, tarifelerin ekonominin hassasiyet durumunu etkilediğini ve belirsizlik uzadıkça bunun daha da belirgin hale gelme riskinin açıkça görüldüğünü belirtti.

Hane halkının daha yüksek fiyatların harcama güçlerini kısıtlayacağından endişe duyduğunu ve aynı zamanda hükümetin harcama kesintileri nedeniyle iş konusunda ve bazı haklara erişim konusunda kaygıların yoğunlaştığını ifade eden Knightley, şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatlar, gelirler ve hane halkı harcamaları için zorluk çıkan konular olarak öne çıkarken, iş dünyasının daha gergin olması da pek şaşırtıcı değil. Bu durum, Federal hükümetin harcamaları önemli ölçüde azaltmanın yollarını aradığı bir dönemde işe alımların ve yatırım harcamalarının daha yavaş gerçekleşeceğine işaret ediyor."

Ayrıca, soğuyan iş piyasasının ücret artışlarını sınırlamasının beklendiğini ifade eden Knightley, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 2022'de ABD enflasyonunu yüzde 9'un üzerine çıkaran ikinci tur fiyat etkileri olmayacaktır. Konut enflasyonu da 2026'nın başlarında hikayeye hakim olmaya başlayabilir. Konut, çekirdek TÜFE sepetinin yüzde 40'lık ağırlığına sahip ve daha zayıf bir ekonomi, Cleveland Fed'in yeni kiracı kira serisinin zaten yıllık bazda düşmesiyle birlikte ev sahiplerinin fiyatlandırmada daha muhafazakar olmaları anlamına gelebilir. Hizmet sektörü enflasyonundaki düşüş ve tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin gelecek yıl azalması, Fed'in enflasyonun 2026 sonuna doğru hedefe döneceğine giderek daha fazla güveneceğini gösteriyor. Bu, yılın ikinci yarısında 100 baz puanlık faiz indirimlerine kapı açabilir. Riskler ekonomik zayıflığa karşı faiz indirimleriyle daha agresif bir yanıt olacağı tarafına doğru evrilmiş durumda." Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır