MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 AĞUSTOS: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TCMB PPK toplantısı bekleniyor

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere TCMB geçtiğimiz ay açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler 2023 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak açıklamayı bekliyor. TCMB Ağustos ayı PPK toplantısı takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Merkez Bankası faiz kararo tarihi...

AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantısı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü PPK toplantısının ardından saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası, temmuz ayındaki kararında faiz artışı yaparak faizleri yüzde 17.5'e yükseltmişti.

AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek üçüncü faiz kararı merak konusu oldu. İlk iki kararda olduğu gibi ağustos kararında da artış bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ AY MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkarıldı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023



