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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 KASIM AYI: Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde? Gözler o tarihte!

22.11.2023 08:52 | Son Güncelleme:
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Merkez bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe dair beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı için beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 KASIM AYI: Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde? Gözler o tarihte!

Merkez bankası faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih merak konusu oldu. Dezenflasyonda kararlılık mesajı veren TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarını sürdürmesi bekleniyor. Merkez bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılacak PPK toplantısı sonrası altın ve dolar kuru vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. İşte Merkez bankası faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı yarın açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü yapılacak PPK toplantıntısı sonrası saat 14.00'te açıklanacak.

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2023 KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.

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EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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2023 TCMB TOPLANTI TAKVİMİ

23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024

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