MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 TEMMUZ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz beklentisi!

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bugün yapılacak. Konuya ilişkin duyuru, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz ay, Hafize Gaye Erkan başkanlığında Haziran'da ilk kez toplanan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti. TCMB'den yapılacak açıklama öncesi Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.8683 liradan, satış fiyatı ise 26.8742 liradan işlem görüyor. Euro ise şu anda 30.1331 TL alış ve 30.2097 TL satış fiyatına sahip. Temmuz ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı açıklaması için geri sayım sürüyor. Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ve detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. Açıklama, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00’te belli olacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımı sonrası yayımlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024



