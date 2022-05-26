FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! Merkez Bankası toplantısı ne zaman başlayacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 26 Mayıs 2022

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! Merkez Bankası toplantısı ne zaman başlayacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 26 Mayıs 2022

26.05.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası toplantısı, faiz kararı ve PPK toplantısına ilişkin detaylar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ayı faiz kararı PPK toplantısı sonrası duyurulacak. Vatandaşlar 26 Mayıs Perşembe günü internette; Merkez Bankası toplantısı ne zaman başlayacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! Merkez Bankası toplantısı ne zaman başlayacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 26 Mayıs 2022

Merkez Bankası faiz kararı için gözler yapılacak 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak açıklamaya çevrildi. PPK toplantısı yapılacak açıklama piyasaların şekillenmesinde oldukça önemli bir unsur. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman başlayacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs Perşembe (bugün) yapılacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Merkez Bankası, 2021'in son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak.

FAİZ ARTARSA DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Para Politikaları Kurulu politika faizini yüzde 14’te sabit tutarsa dolar ve altında tepki yükselişi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıta bir zam daha geliyor!Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Akaryakıta bir zam daha geliyor!Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutulduBankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Bakan 'Seri üretime geçiyoruz' diyerek duyurdu

Bakan 'Seri üretime geçiyoruz' diyerek duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.