MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! Merkez Bankası toplantısı ne zaman başlayacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 26 Mayıs 2022

Merkez Bankası faiz kararı için gözler yapılacak 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak açıklamaya çevrildi. PPK toplantısı yapılacak açıklama piyasaların şekillenmesinde oldukça önemli bir unsur. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman başlayacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merkez Bankası faiz toplantısı 26 Mayıs Perşembe (bugün) yapılacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Merkez Bankası, 2021'in son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak.

FAİZ ARTARSA DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Para Politikaları Kurulu politika faizini yüzde 14’te sabit tutarsa dolar ve altında tepki yükselişi bekleniyor.

