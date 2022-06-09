FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

09.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararının hangi yönde olacağı bu ay da döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle şimdiden merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağı ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merak konusu oldu. Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı her ay olduğu gibi bu ay da merakla takip ediliyor. Toplantı, 23 Haziran 2022 Perşembe günü düzenlenecek. Alınan karar ise aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var. Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz."

2022 HAZİRAN MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Alınan karar saat 14.00'te duyurulacak.

Açıklamalarla beraber faiz artışı yapılmayacağını duyurmuş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esnaf isyan etti: Gelen zamlara yetişemiyoruzEsnaf isyan etti: Gelen zamlara yetişemiyoruz
Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam dahaAraç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha
KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Fiyat farkı isyan ettirdi: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

Fiyat farkı isyan ettirdi: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

Ve Meclis’te kabul edildi: Fiyat etkileme ve stokçuluk yapan…

Ve Meclis’te kabul edildi: Fiyat etkileme ve stokçuluk yapan…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

30 yıldır tırnaklarını uzatıyor!

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.