FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün duyurulacak? 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün duyurulacak? 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

22.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararının hangi yönde olacağı bu ay döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle şimdiden merak edildi. Vatandaşlar internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün duyurulacak? 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağı ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merak konusu oldu. Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı her ay olduğu gibi bu ay da merakla takip ediliyor. Toplantı, 23 Haziran 2022 Perşembe günü düzenlenecek. Alınan karar ise aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var. Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz."

2022 HAZİRAN MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Alınan karar saat 14.00'te duyurulacak.

Açıklamalarla beraber faiz artışı yapılmayacağını duyurmuş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüketici güveni tarihi düşük seviyeye gerilediTüketici güveni tarihi düşük seviyeye geriledi
Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'daZamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da
Kıdem tazminatı değişiyor! İşte yeni rakam...Kıdem tazminatı değişiyor! İşte yeni rakam...
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sabit kalacak. faiz hem haram hem günah
merkez bankası sıkıyorsa hazinenin aldığı faizi düşürsün elindeki parayı peşkeş çekmeyi bıraksın milletlede dalga geçmesinler kur korumalının yıllık faizi yüzde seksen an itibariyle bu ali cengiz oyunlarının bedelini inşAllah millet sandıkta soracak hiç merak etmeyin

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

‘Altın fiyatları için bu seviyenin üstü zor ancak...'

‘Altın fiyatları için bu seviyenin üstü zor ancak...'

EPDK Başkanı'ndan elektriğe zam açıklaması!

EPDK Başkanı'ndan elektriğe zam açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Elektrikler kesildi! Telefon ışığıyla devam edince...

Elektrikler kesildi! Telefon ışığıyla devam edince...

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Her şey sizinle ilgili... Dikkatli bakarsanız görürsünüz

Her şey sizinle ilgili... Dikkatli bakarsanız görürsünüz

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.