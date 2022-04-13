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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

13.04.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TCMB, 500 baz puan indiriminin ardından faizi yüzde 14’e çekmiş; ocak, şubat, mart aylarında faiz kararı sabit tutma yönünde olmuştu. Gözler nisan ayı faiz kararı için TCMB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faiz kararını duyuracak. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan 2022 Perşembe günü açıklanacak.

NİSAN 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00’de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.

MERKEZ BANKASI'NIN SON TOPLANTISINDA NE KARAR ALINMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıPara Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını duyurdu.

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TCMB
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