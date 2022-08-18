Merkez Bankası faiz kararını geçtiğimiz aylarda yapılan tüm toplantılarda sabit tuttu. Bugün yapılacak açıklama için Gözler Merkez Bankası'nda. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası Ağustos 2022 faiz kararı saati...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Karar TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

2022 AĞUSTOS AYI TCMB FAİZ KARARI NE OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin beklentiler değişim olmayacağı yönünde.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.



