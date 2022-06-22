FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaça açıklanacak? 2022 Haziran ayı faiz kararı ne zaman belli olur? TCMB faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaça açıklanacak? 2022 Haziran ayı faiz kararı ne zaman belli olur? TCMB faiz kararı ne olacak?

22.06.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bu hafta yapılacak olan açıklama merakla bekleniyor. Bu açıklamanın ardından yatırımcılar döviz kurlarını ve diğer yatırım araçlarını yakından takip edecek. Konuya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olur? 2022 Haziran ayı faiz kararı ne olacak? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaça açıklanacak? 2022 Haziran ayı faiz kararı ne zaman belli olur? TCMB faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara devam ediyor. Her ay, toplantı yapılıyor ve Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından Merkez Bankası kararını açıklıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı faiz kararı ne olacak? Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgiye göre bu ay faiz kararı 23 Haziran 2022 Perşembe günü duyurulacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı saat 14:00’te açıklamış olacak.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var. Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz."

Faiz artışı yapılmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

Bu kapsamda haziran ayı içerisinde faiz artışı beklenmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüketici güveni tarihi düşük seviyeye gerilediTüketici güveni tarihi düşük seviyeye geriledi
Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'daZamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da
Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı! Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Marmaris'te korkutan yangın... Havadan müdahale yeniden başladı!

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

‘Altın fiyatları için bu seviyenin üstü zor ancak...'

‘Altın fiyatları için bu seviyenin üstü zor ancak...'

EPDK Başkanı'ndan elektriğe zam açıklaması!

EPDK Başkanı'ndan elektriğe zam açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Bebek bakıcısının itirafı olay oldu! “Bebeğe tecavüz ettim...”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.