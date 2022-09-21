FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2022 Eylül ayı TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2022 Eylül ayı TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne olur?

21.09.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı pek çok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Para Politikası Kurulu (PPK) eylül ayı kararı ile politika faizi belirlenmiş olacak. Konuyu yakından takip eden vatandaşlar arama motorlarında Merkez Bankası PKK toplantısına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2022 Eylül ayı TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne olur? İşte yanıtı...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2022 Eylül ayı TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne olur?

'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?' ve 'Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne olur?' soruları son günlerde sıklıkla sorgulanıyor. Uzun süredir sabit bırakma kararının alındığı faizlere ilişkin geçtiğimiz ay yapılan açıklamada faiz indirimine gidildiği belirtilmişti. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne?

tcmb kırmızı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül 2022 Perşembe günü açıklanacak.

tcmb başkanı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

tcmb tam ekran

Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor.

Merkez Bankası temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakandan promosyon talimatı!Bakandan promosyon talimatı!
Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...
Kritik veri açıklandı! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?Kritik veri açıklandı! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası Faiz kararı ppk toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL...

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL...

Miss Turkey sonuçlandı! Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

Miss Turkey sonuçlandı! Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

SON DAKİKA | Altın ve dolar yatırımcıları dört gözle bu akşamı bekliyor: Dünya bu gelişmeye kilitlendi: Fed faiz kararını duyuracak

SON DAKİKA | Altın ve dolar yatırımcıları dört gözle bu akşamı bekliyor: Dünya bu gelişmeye kilitlendi: Fed faiz kararını duyuracak

Ekim sonrası başlıyor! Fiyatlar artmadan önce…

Ekim sonrası başlıyor! Fiyatlar artmadan önce…

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

'30 bin lira' zorunluluğu getirildi! Yeni dönem...

'30 bin lira' zorunluluğu getirildi! Yeni dönem...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.