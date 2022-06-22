Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağı ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merak konusu oldu. Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı ile ilgili bilgiler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı her ay olduğu gibi bu ay da merakla takip ediliyor. Toplantı, 23 Haziran 2022 Perşembe günü düzenlenecek. Alınan karar ise aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var. Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz."

2022 HAZİRAN MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Alınan karar saat 14.00'te duyurulacak.

Açıklamalarla beraber faiz artışı yapılmayacağını duyurmuş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." dedi.



