Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan yılın 2. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak açıklama ile belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rutin olarak her ay toplanıyor. 17 Şubat Perşembe (bugün) yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı ise birçok kişiyi ilgilendiriyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi yapılacak mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat Perşembe (bugün) yapılacak açıklama ile belli olacak. Son toplantı 20 Ocak’ta gerçekleştirilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan yılın 2. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz karının saat 14:00'da açıklanması bekleniyor.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak toplantısı sonrası beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmemişti.

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 840 milyon dolar artarak 70 milyar 797 milyon dolardan 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 28 Ocak haftasında 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara indi.

Merkez Bankası faiz kararı yılın 2. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak açıklama ile netlik kazanacak.

FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAK MI?

TCMB bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

TCMB'nin bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği vurgulanmıştı. Faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı, Merkez Bankası toplantısının ardından yapılacak açıklama ile belli olacak.

2022 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası yılın geri kalanında 11 faiz kararı daha verecek.

İşte faiz toplantı tarihleri...

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

