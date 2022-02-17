FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi yapılacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi yapılacak mı?

17.02.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı bugün gerçekleştirilecek olan yılın 2. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklama ile belli olacak. Gözler yapılacak açıklamaya çevrilirken Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi yapılacak mı? sorularının yanıtı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TCMB tarafından her ay rutin olarak gerçekleştirilen toplantıya ilişkin detayları sizler için derledik...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi yapılacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan yılın 2. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak açıklama ile belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rutin olarak her ay toplanıyor. 17 Şubat Perşembe (bugün) yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı ise birçok kişiyi ilgilendiriyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi yapılacak mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat Perşembe (bugün) yapılacak açıklama ile belli olacak. Son toplantı 20 Ocak’ta gerçekleştirilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan yılın 2. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz karının saat 14:00'da açıklanması bekleniyor.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak toplantısı sonrası beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmemişti.

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 840 milyon dolar artarak 70 milyar 797 milyon dolardan 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 28 Ocak haftasında 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara indi.

Merkez Bankası faiz kararı yılın 2. Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak açıklama ile netlik kazanacak.

FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAK MI?

TCMB bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

TCMB'nin bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği vurgulanmıştı. Faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı, Merkez Bankası toplantısının ardından yapılacak açıklama ile belli olacak.

2022 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası yılın geri kalanında 11 faiz kararı daha verecek.

İşte faiz toplantı tarihleri...

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KDV indirimi de etkisiz kaldı! Yumurta fiyatına 10 liralık maliyet zammı!KDV indirimi de etkisiz kaldı! Yumurta fiyatına 10 liralık maliyet zammı!
Otoyol ve köprü geçişlerinde yeni dönem! 31 Mart'ta başlayacakOtoyol ve köprü geçişlerinde yeni dönem! 31 Mart'ta başlayacak
Para transferinde FAST limiti yükseltildi Para transferinde FAST limiti yükseltildi
Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mert Öcal'ın gizli aşkından Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Mert Öcal'ın gizli aşkından Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

EYT yasasından kimler yararlanacak?

EYT yasasından kimler yararlanacak?

Çiftçi ve öğrencilere müjde! Gübre ve yem fiyatları ile beslenme yardımı...

Çiftçi ve öğrencilere müjde! Gübre ve yem fiyatları ile beslenme yardımı...

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırmadılar

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırmadılar

Kasık dekoltesini sevdi! Son kıyafet olay

Kasık dekoltesini sevdi! Son kıyafet olay

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.