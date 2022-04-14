Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı 14 Nisan 2022 Perşembe günü yapılacak açıklama öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün duyuracak. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası Merkez Bankası faizi sabit mi bırakacak? sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan 2022 Perşembe (bugün) açıklanacak.

NİSAN 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00’de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT Mİ BIRAKACAK?

PPK bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa yılın ilk 3 toplantısında olduğu gibi bugün de politika faizinde bir değişikliğe gidilmemesini bekliyor

MERKEZ BANKASI'NIN SON TOPLANTISINDA NE KARAR ALINMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıPara Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını duyurdu.

