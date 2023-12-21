MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI 21 ARALIK 2023: Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? Gözler TCMB faiz kararında!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde Merkez Bankası faiz kararı öncesi yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere TCMB Kasım ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Ekonomiye dair gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların gözü 2023 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında olacak. Birçok kişi internette "21 Aralık 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. 21 Aralık 2023 Perşembe günü altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Altın fiyatları, 21 Aralık 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın 1.907,65 liradan alınıyor, 1.908,02 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını ise 12.768,00 liradan alınıyor, 12.911,00 liradan el değiştiriyor.
Yarım altın 6.384,00 liradan alınıyor, 6.483,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, 3.202,00 liradan alınıyor, 3.241,00 liradan satılıyor.
Tam altın bugün 12.637,33 TL alış, 12.888,25TL satış fiyatından el değiştiriyor.
Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.