MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI 21 ARALIK 2023: Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? Gözler TCMB faiz kararında!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde Merkez Bankası faiz kararı öncesi yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere TCMB Kasım ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Ekonomiye dair gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların gözü 2023 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında olacak. Birçok kişi internette "21 Aralık 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. 21 Aralık 2023 Perşembe günü altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 ARALIK 2023)

Altın fiyatları, 21 Aralık 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.907,65 liradan alınıyor, 1.908,02 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 12.768,00 liradan alınıyor, 12.911,00 liradan el değiştiriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.384,00 liradan alınıyor, 6.483,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.202,00 liradan alınıyor, 3.241,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.637,33 TL alış, 12.888,25TL satış fiyatından el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

2023 ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.







