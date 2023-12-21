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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 21 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

21.12.2023 07:01 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası faiz kararı Hafize Gaye Erkan liderliğinde gerçekleştirilecek 2023 Aralık ayı PPK Toplantısı sonrası açıklanacak. Gözler bugün gerçekleştirilecek olan PPK Toplantısına çevrildi. Peki, Dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 21 Aralık 2023 Perşembe günü dolar ve euroda son durum...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 21 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Dolar ve euro alış satış fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem gününde Merkez Bankası faiz kararı öncesi yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere TCMB Kasım ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Ekonomiye dair gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların gözü 2023 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında olacak. Birçok kişi internette "21 Aralık 2023 Dolar ne kadar?" ve "Euro kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. 21 Aralık 2023 Perşembe günü dolar ve euro alış - satış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

dolar

DOLAR NE KADAR? (21 ARALIK 2023)

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.1229 liradan, satış fiyatı ise 29.1328 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.47'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.9855 TL'den yapan euro şu anda 31.9583 TL alış ve 30128.8989 TL satış fiyatına sahip.

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merkez-bankası-faiz-kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

2023 ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı
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