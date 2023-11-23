Merkez Bankası faiz kararı öncesi uzman isimden altın uyarısı: "Altın çağını yaşayacak, doları eze eze..." İşte 23 Kasım 2023 altın fiyatları

Altın fiyatları bugün Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dezenflasyonda kararlılık mesajı veren TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarını sürdürmesi bekleniyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2024 yılını işaret edip dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Öte yandan tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 23 Kasım 2023 Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum...

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN 2024 YILINI İŞARET ETTİ

Uzman isim sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda altın için 2024 yılını işaret etti.

İşte o açıklama:

Altın 2024'te altın çağını yaşayacak.

"Oradaki beklentimiz malum. Üzerine koya koya, doları (dxy) eze eze yoluna devam eder. 1.900'ü iki kez gördük. Aralık'ta 1.9020-2.000 lira aralığını normalleşir. Ocak itibarıyla önce 2.500, devamında 2.700 lira yolculuğu başlar."

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Kasım 2023 Perşembe) saat 14.00'te açıklanacak.

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (23 KASIM 2023)

Altın fiyatları, 23 Kasım 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.845,73 TL üzerinden yapan gram altın 1.851,05 liradan alınıyor, 1.851,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 12.343,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 12.238,00 liradan alınıyor, 12.448,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 6.197,53 TL üzerinden yapan yarım altın 6.138,00 liradan alınıyor, 6.250,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 3.099,76 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün itibariyla 3.059,00 liradan alınıyor, 3.125,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.120,47 TL alış, 12.355,78 TL satış fiyatından el değiştiriyor.





