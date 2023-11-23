FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı öncesi uzman isimden altın uyarısı: "Altın çağını yaşayacak, doları eze eze..." İşte 23 Kasım 2023 altın fiyatları

Merkez Bankası faiz kararı öncesi uzman isimden altın uyarısı: "Altın çağını yaşayacak, doları eze eze..." İşte 23 Kasım 2023 altın fiyatları

23.11.2023 07:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün (23 Kasım 2023 Perşembe) Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının 2024 yılında altın çağını yaşayacağını ifade etti. Peki, Kasım ayı 2023 Merkez Bankası faiz kararı öncesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 23 Kasım 2023 Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları...

Merkez Bankası faiz kararı öncesi uzman isimden altın uyarısı: "Altın çağını yaşayacak, doları eze eze..." İşte 23 Kasım 2023 altın fiyatları

Altın fiyatları bugün Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dezenflasyonda kararlılık mesajı veren TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarını sürdürmesi bekleniyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2024 yılını işaret edip dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Öte yandan tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 23 Kasım 2023 Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum...

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN 2024 YILINI İŞARET ETTİ

Uzman isim sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda altın için 2024 yılını işaret etti.

İşte o açıklama:

Altın 2024'te altın çağını yaşayacak.

"Oradaki beklentimiz malum. Üzerine koya koya, doları (dxy) eze eze yoluna devam eder. 1.900'ü iki kez gördük. Aralık'ta 1.9020-2.000 lira aralığını normalleşir. Ocak itibarıyla önce 2.500, devamında 2.700 lira yolculuğu başlar."

merkez-bankasi-faiz-ekonomi-1699990

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Kasım 2023 Perşembe) saat 14.00'te açıklanacak.

0x0-merkez-bankasi-nisan-ayi-faiz-karari-aciklandi-mi-ne-zaman-aciklanacak-merkez-bankasi-faiz-indirdi-mi-toplanti-1649831374347

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

merkez-bankasi-001

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.

25

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (23 KASIM 2023)

Altın fiyatları, 23 Kasım 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.845,73 TL üzerinden yapan gram altın 1.851,05 liradan alınıyor, 1.851,29 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 12.343,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 12.238,00 liradan alınıyor, 12.448,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 6.197,53 TL üzerinden yapan yarım altın 6.138,00 liradan alınıyor, 6.250,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 3.099,76 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün itibariyla 3.059,00 liradan alınıyor, 3.125,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.120,47 TL alış, 12.355,78 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyorMerkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor
Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı!Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı!
Düşük faizli yeni konut kredisinde aylık ödeme kaç TL? Düşük faizli yeni konut kredisinde aylık ödeme kaç TL?
Anahtar Kelimeler:
gram altın altın fiyatları İslam Memiş Merkez Bankası faiz kararı merkez bankası faiz kararı ne zaman
En Çok Okunan Haberler
''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

Siirt'te maden ocağında göçük! Kahreden haberi Vali Kemal Kızılkaya duyurdu

Siirt'te maden ocağında göçük! Kahreden haberi Vali Kemal Kızılkaya duyurdu

Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı!

Yeni evlenen gençlere kredi desteği yasalaştı!

Düşük faizli yeni konut kredisinde aylık ödeme kaç TL?

Düşük faizli yeni konut kredisinde aylık ödeme kaç TL?

Asgari ücret zammı için bu oran ilk kez telaffuz edildi!

Asgari ücret zammı için bu oran ilk kez telaffuz edildi!

Düşük modele az indirim! İkinci el otoda değişim...

Düşük modele az indirim! İkinci el otoda değişim...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

28 yaşında sünnet oldu! "Pişmanım" dedi

28 yaşında sünnet oldu! "Pişmanım" dedi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.