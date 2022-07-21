MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2022? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21 Temmuz 2022 Perşembe

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 21 Temmuz 2022 Perşembe (bugüb) saat 14:00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankasının 21 Temmuz Perşembe günü yapılacak olan toplantısında faiz arttırımına gidilmeyeceği öngörülüyor.

Merkez Bankası'nın 14 olan politika faizinin bugünkü toplantı sonunda da sabit bırakacağı düşünülüyor.

SON MERKEZ BANKKASU TOPLANTISINDA HANGİ KARAR ALINMIŞTI?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan son toplantıda politika faizi yüzde 14’te sabit tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtildi.

