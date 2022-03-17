Amerika Birleşik Devletletleri Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklmasının ardından gözler bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağıu faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, PPK toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Toplantının ardından saatler 14:00'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararı duyurusuyla beraber faiz karar metni yayımlanacak.

Merkez Bankası faiz karar metninde yazanlar gelecek dönemin para politikası ile ilgili sinyalleri barındıracak. Ekonomistler, faiz kararı dışında, faiz karar metnindeki ifadelerin önemine işaret ediyor.

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