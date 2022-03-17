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Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

17.03.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı, bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından belli olacak. Bu kapsamda çok sayıda vatandaş Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Amerika Birleşik Devletletleri Merkez Bankası FED'in faiz kararını açıklmasının ardından gözler bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağıu faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, PPK toplantısı bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Toplantının ardından saatler 14:00'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararı duyurusuyla beraber faiz karar metni yayımlanacak.

Merkez Bankası faiz karar metninde yazanlar gelecek dönemin para politikası ile ilgili sinyalleri barındıracak. Ekonomistler, faiz kararı dışında, faiz karar metnindeki ifadelerin önemine işaret ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

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Anahtar Kelimeler:
Fed Şahap Kavcıoğlu TCMB
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