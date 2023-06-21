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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? TCMB toplantı tarihi

21.06.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı ile ekonomistlerin beklentisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Altın ve dolar yatırımcıları "Merkez bankası faiz kararı doları ve altını nasıl etkiler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? TCMB toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Merkez Bankası faiz kararı beklentisine yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngörüyor. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. İşte 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati...

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı yarın (22 Haziran 2023 Perşembe) günü açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının saat 14.00’te yapılması bekleniyor.

merkez-bankası

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLER?

Merkez Bankası'nın faizi indirmesi halinde banka kredi faizleri de düşüşe geçer.

Banka faizlerinin düşmesi de vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesini sağlar.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine sebep olur.

Faizin düşmesi ile tüketim artış gösterir ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı yükselir. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi artırması halinde; doların aşağı yönlü hareket etmesi beklenilir.

Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşmesi beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi halinde ise; doların yukarı yönlü hareket etmesi beklenir.

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

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