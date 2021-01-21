Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Kamuoyunun yakından takip ettiği en önemli konu başlıklarından biri olan Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda hareketlilik başladı.

Ocak 2021 Para Politikası Kurulu Toplantısı için tüm gözler bugün, Ocak 2021 Merkez Bankası'na çevrildi.

KRİTİK TOPLANTI 14.00'TE

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17ye yükseltilmesine karar vermiştir" denilmişti.

2021 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri ise şöyle:

21 Ocak 2021

18 Şubat 2021

18 Mart 2021

15 Nisan 2021

6 Mayıs 2021

17 Haziran 2021

14 Temmuz 2021

12 Ağustos 2021

23 Eylül 2021

21 Ekim 2021

18 Kasım 2021

16 Aralık 2021



