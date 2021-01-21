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Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2021 08:09 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, kritik faiz kararını bugün açıklayacak. Gözler saat 14.00'deki kritik toplantıya çevrilirken, piyasalar da hareketlendi.

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Kamuoyunun yakından takip ettiği en önemli konu başlıklarından biri olan Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda hareketlilik başladı.

Ocak 2021 Para Politikası Kurulu Toplantısı için tüm gözler bugün, Ocak 2021 Merkez Bankası'na çevrildi.

KRİTİK TOPLANTI 14.00'TE

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını bugün saat 14.00'da açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17ye yükseltilmesine karar vermiştir" denilmişti.

2021 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri ise şöyle:

21 Ocak 2021
18 Şubat 2021
18 Mart 2021
15 Nisan 2021
6 Mayıs 2021
17 Haziran 2021
14 Temmuz 2021
12 Ağustos 2021
23 Eylül 2021
21 Ekim 2021
18 Kasım 2021
16 Aralık 2021

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