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  4. Merkez Bankası 42,5'e yükseltmişti: Mehmet Şimşek'ten 'faiz indirimi' sinyali! 'Evrileceğiz' diyerek duyurdu

Merkez Bankası 42,5'e yükseltmişti: Mehmet Şimşek'ten 'faiz indirimi' sinyali! 'Evrileceğiz' diyerek duyurdu

04.01.2024 11:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Merkez Bankası üst üste faiz artırımı yaparak politika faizini yüzde 42,5'e yükseltmişti. Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek faiz artırımında sona gelindiğinin en net sinyalini verdi. Şimşek, "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz." dedi.

Merkez Bankası 42,5'e yükseltmişti: Mehmet Şimşek'ten 'faiz indirimi' sinyali! 'Evrileceğiz' diyerek duyurdu

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz." dedi.

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"PARASAL SIKILIK GEREKTİĞİ MÜDDETÇE SÜRECEK"

Merkez Bankası 2023'ün son faiz kararını açıklamıştı. TCMB faiz kararı yüzde 42,50'ye yükseltilmişti. PPK metninde ise, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" ifadelerini yer almıştı.

TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Son artışla birlikte toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puanı buldu. Başka bir deyişle faiz 6 ayda 31,5 puan arttı.


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