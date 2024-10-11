Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı! Biri yükseldi biri düştü!

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ!

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44'e geriledi.

GECELİK FAİZ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Katılımcıların ay sonu gecelik faiz beklentisi ise bir önceki döneme göre yüzde 50,83 iken; bu anket döneminde yüzde 50 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

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