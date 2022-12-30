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MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023: 31 Aralık 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama millipiyangoonline.com’da

30.12.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango sorgulama ekranı 2023 yılbaşı özel çekilişine az bir zaman kala gündem oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi her sene yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar heyecanla büyük ikramiye çekilişini bekliyorlar. Bu sene 2023 Milli Piyango büyük ikramiyesi 200 milyon TL olacak. Peki, 31 Aralık 2022 Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023: 31 Aralık 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama millipiyangoonline.com’da

Milli Piyango bilet sorgulama, şans oyunu sevenler için yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak. Büyük ikramiye çekilişi 23:15’te gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi sorgulama işlemi mynet.com ve millipiyango.com üzerinden gerçekleştirilebilecek.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30’da başlayacak. Çekiliş 31 Aralık’ta saat 23.15’te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI- TIKLAYINIZ

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MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?

Biletler 31 Aralık günü saat 12.00’ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.
Bilet fiyatları çeyrek 50 lira, yarım 100 lira ve tam 200 lira olarak belirlenirken en çok talep ise yine çeyrek bilete oluyor. Vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra onlin ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabiliyor.

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BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITILACAK

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak. Büyük ikramiye 200 milyon TL olarak açıklandı. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak verilecek. 31 Aralık’ta büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.

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