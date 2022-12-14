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Milyonlarca çalışan kullanıyor! 2023’te 51 TL’den 110 liraya çıkacak ama… Yemek kartı ile market alışverişi dönemi bitiyor

14.12.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek ödemeleri 2023 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranı artışı ile 51 liradan 110 liraya yükselecek. Ancak milyonlarca çalışan tarafından kullanılan yemek kartları için 1 Aralık’tan itibaren yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda market alışverişlerinde yemek kartları kullanılmayacak. Kullanırsa, işveren, ödediği bedeli, sigorta priminden istisna tutamayacak, vergisini ödeyecek.

Milyonlarca çalışan kullanıyor! 2023’te 51 TL’den 110 liraya çıkacak ama… Yemek kartı ile market alışverişi dönemi bitiyor

2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak açıklandı. Yeniden değerleme oranı milyonlarca çalışanın yemek bedelleri ücretlerini de belirliyor. Temmuz ayından itibaren 51 TL'ye kadar yapılan ödemeler (yemek fişi, yemek kartı uygulaması) gelir vergisinden istisna olarak değerlendiriliyordu. İşyerinde yemek verilmediği durumda, aralık ayında günlük 51 TL'yi aşmayan yemek bedelleri, personelin banka hesabına da yatırılsa gelir vergisi istisnasından yararlanılabilecek. Günlük istisna tutarı 2023 yılında 110 TL olarak uygulanacak.

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51 LİRANIN ÜZERİNDEKİ AŞAN TUTAR VERGİLENDİRİLECEK

Ancak geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakit ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağını açıklamıştı. Düzenlemenin ayrıntıları merak edilirken yeni uygulamanın detayları da netleşti. Buna göre yemek bedelinin en az asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerekirken, işveren 51 liranın üzerindeki yemek bedeli için aşan tutar kadar vergi ödeyecek. İş yerinde yemek vermek istiyor ise yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri devreye girecek.

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YEMEK KARTI İLE MARKETTEN ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BİTTİ

Milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konu ise yemek kartlarının marketlerde kullanılıp kullanılmayacağı oldu. Yeni düzenleme kapsamında yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerekiyor. 1 Aralık tarihinden itibaren çalışan kartlardaki bu parayı sadece yemek için kullanacak, market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacak. Kullanırsa, işveren, ödediği bedeli, sigorta priminden istisna tutamayacak, vergisini ödeyecek.

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Yemek kartı

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